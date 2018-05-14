Режим прекращения огня был нарушен 98 раз

2018-05-14 09:57 | www.apa.az | 5

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 98 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны Азербайджана, c позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Гаймаглы, Гызылгаджылы, Джафарли и Бала Джафарли Газахского района.



Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Шураабад, Тагыбейли, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.