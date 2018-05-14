В Иерусалиме пройдет открытие посольства США

2018-05-14 10:00 | www.oxu.az | 8

Церемония открытия посольства США в Израиле, перенесенного из Тель-Авива, состоится в Иерусалиме в понедельник.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, открытие дипломатического представительства приурочено к 70-летию со дня образования еврейского государства.

В церемонии примут участие около 800 человек. Ожидается, что американскую официальную делегацию возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан. В состав делегации также войдут посол США в Израиле Дэвид Фридман, глава министерства финансов США Стивен Мнучин и спецпредставитель США на международных переговорах Джейсон Гринблатт.

Кроме того, открытие посольства посетят дочь и советница президента США Иванка Трамп, а также ее супруг, старший советник президента Джаред Кушнер. Президента США Дональда Трампа на церемонии не будет.

Посольство располагается в районе Арнона, где ранее находилось генеральное консульство США. На минувшей неделе на улицах Иерусалима появились дорожные указатели к посольству с надписями на иврите, арабском и английском языках. Один из них установил лично мэр Иерусалима Нир Баркат.

Кроме того, площадь, расположенная рядом с новым посольством США в Иерусалиме, будет в скором времени переименована в честь президента США.

В понедельник полиция усилит меры безопасности в Иерусалиме, поскольку многие палестинские лидеры в преддверии открытия посольства США призывали палестинцев к «огромному, массовому дню гнева». Кроме этого, 15 мая палестинцы ежегодно отмечают день «Накба» или «день катастрофы», связанный с потерей арабскими палестинцами родины.