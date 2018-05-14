ГЭЦ обратился к абитуриентам

2018-05-14 10:11 | www.oxu.az | 8

Абитуриенты, которые примут участие во вступительных экзаменах по I и IV группам специальностей 20 мая, смогут распечатать специальный пропуск на экзамен.

Как сообщили Oxu.Az в Государственном экзаменационном центре, для распечатки пропуска абитуриенты должны пройти по ссылке http://eservices.dim.gov.az/brxvbak/.

Отметим, что абитуриент обязательно должен принести на экзамен удостоверяющий личность документ и пропуск.

Абитуриенты, у которых в удостоверении личности нет фотографии, наряду с другими документами должны предоставить справку, выданную учебным заведением с фотографией размера 3x4 и печатью.

При отсутствии одного из вышеупомянутых документов или в случае несоответствия в них абитуриент не будет допущен на экзамен.

Эльвин Пашазаде

