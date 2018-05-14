Депутат рассказал об отношениях с Грузией

2018-05-14 10:13 | www.oxu.az | 8

Азербайджано-грузинская дружба имеет очень древние исторические корни. На протяжении веков между азербайджанским и грузинским народами никогда не было серьезных проблем и конфликтов.

Как передает Oxu.Az, об этом во время визита в Грузию сказал глава рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Грузия Афлатун Амашов.

Глава рабочей группы отметил, что азербайджано-грузинская дружба – гарант сотрудничества и безопасности на Южном Кавказе.

По словам А.Амашова, цель визита азербайджанской делегации – провести консультации о расширении связей между законодательными органами, а также поинтересоваться образом жизни и заботами живущих в Грузии азербайджанцев.

Он заявил, что во внешней политике президента Азербайджана развитие связей с Грузией занимает особое место.

Отметим, что в визите также приняли участие депутаты азербайджанского парламента Кямиля Алиева, Пярвин Кязымзаде, Нагиф Гамзаев, Расим Мусабеков и Хикмет Мамедов.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

