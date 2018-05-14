Турция не откажется от закупки российских ЗРК С-400 – Эрдоган

2018-05-14 10:18 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - Анкара не откажется от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишут в понедельник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, не смотря на то, что Турция является участником альянса НАТО, Вашингтон отказался продать Турции ЗРК американского производства.

«США лишили Турцию возможности выбора, и по этому Анкара была вынуждена приступить к переговорам с Москвой для приобретения ЗРК С-400», - отметил Эрдоган. По словам главы государства для Турции важнее всего национальные интересы.

Напомним, что в декабре 2017 года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Часть этой сделки Турция оплатит сама, другую часть - за счет предоставленного РФ оборонного кредита.

Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи российского ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.