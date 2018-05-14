Глава МВД Грузии извинился перед протестующими - ВИДЕО

2018-05-14 10:19 | www.oxu.az | 8

В парламенте Грузии завершились переговоры между организаторами акции протеста в центре Тбилиси против антинаркотических рейдов и главой МВД Георгием Гахария.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, они договорились прекратить протест. Гахария принес извинения перед участниками акции.

Гахария пообещал детально разобраться в спецоперации в двух ночных клубах и начать смягчение политики в области оборота наркотиков на законодательном уровне, рассказал участникам акции один из ее организаторов Бека Цикаришвили.

Глава МВД выступил перед протестующими и принес извинения.

«Я извиняюсь не только от своего имени, но и от имени своих сотрудников, если они создали вам какую-либо опасность», - отметил он.

Гахария подчеркнул, что задача всех - мирно завершить сегодняшний день. Для того, чтобы «найти общее решение», необходимо «перейти в рабочий режим», добавил он.

«Завтра мы готовы обсудить все проблемы. Мы обещаем, что достигнем согласия по наркополитике в стране», - сказал он.

Министр призвал участников контракции, которые пришли к парламенту Грузии и выступили против протестующих, подчиниться полиции и обеспечить порядок.

Как пишет «Интерфакс», участники акции перед парламентом положительно восприняли заявление главы МВД.

В ночь на 12 мая несколько тысяч человек собрались на площади перед грузинским парламентом после рейдов по ночным клубам. Полицейские отбирали у посетителей клубов телефоны и личные вещи, заламывали им руки, требовали покинуть помещение.

В воскресенье, 13 мая, протесты против антинаркотических рейдов у здания парламента продолжались. К месту, где проходила акции, пришли участники контракции, в частности члены неонацоналистической организации «Национальное единство Грузии». Они пытались прорвать полицейское оцепление. Произошли столкновения.