Глава муниципалитета оштрафован на 3 тысячи манатов

2018-05-14 10:21 | www.oxu.az | 8

Сотрудники Департамента по охране окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов провели очередной рейд с целью проверки соблюдения правил экологического законодательства.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, в ходе рейда было выявлено, что на территории поселка Вандам неправильно утилизуруют бытовые отходы.

По факту в отношении председателя муниципалитета поселка Вандам Асифа Гашымова был составлен протокол, и в соответствии с Кодексом административных правонарушений он был оштрафован на три тысячи манатов.

Председателю муниципалитета было дано «принудительное указание» очистить территорию от мусора.

Эльвин Пашазаде

