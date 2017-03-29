Экономическая ситуация в Азербайджане показывает тенденции к стабилизации - PwC

2017-03-29 09:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Экономическая ситуация в Азербайджане в 2017 году показывает тенденции к стабилизации, сказал в среду управляющий партнер PwC по Азербайджану Мовлан Пашаев в рамках брифинга с журналистами.

"В 2016 году Азербайджан столкнулся с различными угрозами для экономики. В целом, прошлый год был достаточно сложным для страны, Но первые месяцы 2017 года показывают, что экономические процессы в стране демонстрируют тенденции к стабилизации", - сказал Пашаев.

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