Новак рассказал о влиянии геополитики на нефтяные цены

2018-05-14 10:29 | www.trend.az | 8

Минэнерго РФ не может прогнозировать сроки роста цен на нефтяном рынке, поскольку сложно оценить степень влияния не него геополитических рисков, заявил и.о. министра энергетики Александр Новак, передает РИА Новости.

"Надо смотреть, насколько будут долгосрочны эти цены и стабильны. Сейчас тоже невозможно сказать о том, что они стабильны, поскольку очень много геополитики влияет на цены, поэтому будем смотреть", — сказал Новак, отвечая на вопрос, как оценивает министр текущую растущую конъюнктуру цен на нефтяном рынке в свете выхода США из СВПД — как краткосрочную или долгосрочную.