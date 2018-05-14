Коллегия адвокатов: Выявлены факты незаконного оказания адвокатских услуг

2018-05-14 10:32 | www.apa.az | 8

Об этом АПА сообщили в Коллегии адвокатов. Согласно информации, в последнее время в связи с этим были проведены наблюдения, в Президиум Коллегии адвокатов поступили многочисленные жалобы. Подобные случаи мешают получению гражданами и другими лицами качественной юридической помощи, кроме того, это наносит урон репутации адвокатов.

Сотрудниками Аппарата Президиум Коллегии адвокатов и членами Дисциплинарной комиссии адвокатов были проведены соответствующие расследования и в направлении устранения данных случаев, приняты необходимые меры в установленном законом порядке.

Президиум Коллегии адвокатов заявляет, что с целью повышения авторитета института адвокатуры, обеспечения права граждан страны и других лиц на получение квалифицированной юридической помощи будут продолжены расследования и проводиться решительная борьба с лжеадвокатами.