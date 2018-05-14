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Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Бакинского международного морского торгового портового комплекса

2018-05-14 10:50 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялась церемония открытия Бакинского международного морского торгового портового комплекса.

В церемонии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о комплексе.

Президент Ильхам Алиев запустил в действие комплекс и обошел территорию порта.

Глава государства встретился с членами коллектива и строителями.

В завершение было сделано памятное фото.

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