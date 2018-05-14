Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Бакинского международного морского торгового портового комплекса

2018-05-14 10:50 | www.trend.az | 8
БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялась церемония открытия Бакинского международного морского торгового портового комплекса.
В церемонии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о комплексе.
Президент Ильхам Алиев запустил в действие комплекс и обошел территорию порта.
Глава государства встретился с членами коллектива и строителями.
В завершение было сделано памятное фото.
Новость обновляется
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.