Коллегия борется с лжеадвокатами – ФОТО

2018-05-14 10:51 | www.oxu.az | 9

Продолжаются меры с целью оказания гражданам Азербайджана более высококачественных юридических услуг, надежной защиты прав и свобод граждан, повышения престижа института адвокатуры.

Как передает Oxu.Az, проведенные в последнее время наблюдения, а также поступающие в Коллегию адвокатов многочисленные жалобы свидетельствуют о том, что ряд физических и юридических лиц незаконно используют звание адвоката.

Для решения данной проблемы сотрудники аппарата президиума Коллегии адвокатов и Дисциплинарной комиссии адвокатов проводят соответствующие мероприятия.