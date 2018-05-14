Нефть дешевеет на фоне роста буровой активности в США

2018-05-14 10:52 | www.trend.az | 8

Мировые цены на нефть в понедельник продолжают снижаться на данных о росте числа буровых установок в США, а также прогнозах по "мягкому" увеличению уровней добычи в РФ и странах ОПЕК на фоне новых санкций США к Ирану, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,53%, до 76,71 доллара за баррель, цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,35%, до 70,45 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают отыгрывать данные по числу буровых установок в США на прошлой неделе. По данным американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за неделю, завершившуюся 11 мая, число буровых установок в США выросло на 13 штук, или на 1,3% - до 1045 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 160 штук, или в 1,2 раза. Рост числа буровых установок свидетельствует о развитии буровой активности в стране и постепенном увеличении добычи нефти.

При этом главной новостью на рынке остается выход США из ядерной сделки с Ираном и введение санкций против страны. "Около миллиона баррелей нефти в день, скорее всего, исчезнет с мировых рынков нефти, когда США введут санкции против Ирана", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главного стратега AxiTrader Грега МакКенна (Greg McKenna).