Назначен новый прокурор в пресс-службу Генпрокуратуры

2018-05-14 10:50 | www.apa.az | 8

В пресс-службу Генеральной прокуратуры назначен новый прокурор.

Как сообщает АПА, в связи с этим на сайте Генпрокуратуры в разделе «Ответственные лица по связям со СМИ» внесены изменения.

Согласно изменениям, новым прокурором пресс-службы Генпрокуратуры является Зейналов Кенан Фикрат оглу. Глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил новое назначение. Э.Султанов отметил, что согласно приказа Генпрокурора Азербайджана Закира Гарарлова К.Зейналов освобожден от должности следователя в прокуратуре города Гянджа и назначен исполняющим обязанности прокурора пресс-службы Генпрокуратуры.