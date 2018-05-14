Gulf Air в июне начнет выполнение прямых рейсов Бахрейн-Баку

2018-05-14 10:53 | www.apa.az | 7

Авиакомпания Бахрейна Gulf Air с 12 июня 2018 года начнет выполнение прямых рейсов из Бахрейна в Баку.

Как передает АПА-Экономикс со ссылкой на Интерфакс, полеты будут выполняться три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Самолет будет вылетать из аэропорта Бахрейна в 01:20 по местному времени, прибывать в Баку в 05:00 по местному времени. Вылет из Баку будет осуществляться в 05:45, прибытие в Бахрейн - в 07:25.

Gulf Air - национальный перевозчик королевства Бахрейн, обслуживающий 42 города в 25 странах на трех континентах.