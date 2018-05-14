Новое назначение в пресс-службу Генпрокуратуры

2018-05-14 11:02 | www.oxu.az | 8

В пресс-службу Генеральной прокуратуры назначен новый прокурор.

Как передает Oxu.Az, в связи с этим на сайте Генпрокуратуры в раздел «Ответственные лица по связям со СМИ» внесены изменения.

Согласно изменениям, новым прокурором пресс-службы Генпрокуратуры является Зейналов Кенан Фикрат оглу.

Глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил новое назначение.

Э.Султанов отметил, что согласно приказу генпрокурора Азербайджана Закира Гаралова К.Зейналов освобожден от должности следователя в прокуратуре города Гянджа и назначен исполняющим обязанности прокурора пресс-службы Генпрокуратуры.