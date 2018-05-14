МВФ о влиянии роста нефтяных цен на Азербайджан

2018-05-14 11:12 | www.oxu.az | 6

Высокий уровень государственных инвестиций в Азербайджане и увеличение объема добычи нефти в Казахстане, в сочетании со значительным повышением цен на нефть во второй половине 2017 года, способствовали экономическому росту в регионе Кавказа и Центральной Азии в 2017 году до 4%.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в обзоре «Перспективы развития региональной экономики» по региону Кавказа и Центральной Азии, опубликованном Международным валютным фондом.

По оценкам МВФ, главным приоритетом для региона является необходимость ускорения перехода к модели экономического роста, поддерживаемой сильным частным сектором.

«Азербайджан должен продолжать прилагать усилия для укрепления фискальной устойчивости таким образом, чтобы обеспечить странам лучшие возможности для роста в среднесрочной перспективе.

Это должно включать повышение доходов для финансирования важнейших государственных инвестиций и социальных расходов без увеличения долга», - сказано в обзоре.