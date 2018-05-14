Лавров обсудит с "шестеркой" действия после выхода США из договора по Ирану

2018-05-14 11:21 | www.trend.az | 6

Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, что обсудит с остальными членами "шестерки" международных посредников совместные действия после выхода США из соглашения по иранскому атому, сообщает РИА Новости.

"Мы запланировали в ближайшие буквально дни контакты со всеми участниками этой сделки, за исключением Соединенных Штатов, они объявили о выходе из договоренностей", — заявил Лавров.