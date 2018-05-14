Стали известны победители Barama Hackathon-2018 ®

2018-05-14 11:17 | www.apa.az | 8

Объявлены победители проекта Hackathon по Азербайджану, известного как довольно престижное соревнование. Итак, победителями очередного проекта обучающего и соревновательного характера, успешно реализованного Центром инноваций и предпринимательства Barama ООО Azercell Теlecom при поддержке PASHA Bank стали: 1-е место – Dev adamlar, 2-е место – Brogrammers, 3-е место – Web's Dragons. Победители были награждены ценными призами и сертификатом от Azercell, Центра Barama и PASHA Bank.

Соревнование Hackathon считается марафоном программистов и проводится уже в 5-ый раз под организаторством Центра инноваций и предпринимательства Barama. В рамках проекта программисты разрабатывают цифровые ресурсы на определенную тему за короткий промежуток времени. На этот раз разработчикам было поручено создать автономную платформу для Azercell, предоставляющую клиентам информацию о состоянии своего устройства в режиме реального времени с помощью SMS и внутриплатформенных уведомлений. Соревнование c участием 14 команд продолжалось 36 часов. Информационную поддержку проекту оказал портал technote.az и Барама-медиа. Сеть ресторанов Özsut выступила в качестве партнёра по обеспечению команд едой. Во время соревнования PASHA İnsurance обеспечила участников скорой медицинской помощью.

Отметим, что Центр инноваций и предпринимательства Barama – первый центр инкубации в Азербайджане - отличается богатым опытом, связями с профессиональными менторами и поддержкой влиятельных сотрудников. Barama в основном поддерживает и создаёт ИТ проекты, Облачные вычисления (Cloud Computing) и бизнес-решения, игры, ИВ, Fintech, инновационные решения в сельском хозяйстве, Виртуальную реальность, Развитую реальность и Искусственный Интеллект. До настоящего времени Центр организовал в Азербайджане международные соревнования и бизнес-мероприятия, cодействовал стартапам в создании своего бизнеса, оказании инновационных услуг и привлечении новых клиентов. Для более подробной информации, обращайтесь по адресу news@mcs.az.



Лидер сектора мобильной связи, а также крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана, компания Azercell Teleсom была основана в 1996 году. Обладая 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, сеть Azercell охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые представил в стране ряд новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Телефонный Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, оказывающие 3 услуги в одной точке, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и др. В 2012 году Azercell впервые представил в стране услугу 4G. По результатам исследований, проведенных компанией Global Wireless Solutions, оценивающей качество сети радиосигналов, а также такими специализированными международными системами по охвату беспроводной связи, как Opensignal и Testmy.net, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана.