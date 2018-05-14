Россиян будут сажать за соблюдение санкций

2018-05-14 11:25 | www.oxu.az | 8

В Госдуму России внесли законопроект об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет или штраф до 600 тысяч рублей.

Россиян, которые способствуют введению ограничительных мер, предполагается лишать свободы на срок до трех лет и штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

Авторами инициативы стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры парламентских фракций, первый вице-спикер от КПРФ Иван Мельников, первый вице-спикер от «Единой России» Александр Жуков и первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев.