Азербайджанский гений Камиль Камал из Беларуси: Через искусство люди могут прочесть мою душу (ФОТО)

2018-05-14 11:25 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend Life/ - Талантливые азербайджанцы живут и работают во многих странах мира, прославляя родную землю. Один из них 64-летний Камиль Камал, который с 1983 года живет и работает в Минске, вплетая национальные нити в общественную ткань искусства Беларуси. На этой земле Камиля Камала называют Гением, Маэстро живописи, скульптуры, витража, росписи и графики.

Камиль Камал давно стал частью белорусской культуры, одной из ее ярких красок, настоящей ее гордостью. Более тридцати его монументальных работ украшают города Беларуси, картины стали элементами оформления рассказов известных писателей, экспозиции с большим успехом представлены во многих странах мира, в том числе в здании Европарламента в Брюсселе. Он является автором нескольких книг, неоднократно отмечен национальными и международными премиями за творческие достижения в области изобразительного и монументально-декоративного искусства. Имя Камиля Камала давно вошло в энциклопедии: 80-томную, изданную в Германии (Художники всех времен и народов), 18-томную Белорусскую энциклопедию, Энциклопедию Союза художников Беларуси, Энциклопедию культуры Беларуси. О творчестве художника писали искусствоведы, журналисты, писатели, поэты. Еще в 2000 году режиссером Сергеем Лукьянчиковым был снят документальный фильм о Камиле Камале “Странствующий павлин”, который вошел в сотню лучших фильмов в истории Монреальского кинофестиваля.

Когда Мастеру позвонили из Баку, он был приятно удивлен и любезно согласился рассказать о своей жизни и творчестве, поделился мыслями, поведал о желании провести в столице Азербайджана персональную выставку. Представляем читателям Trend Life материал о нашем замечательном соотечественнике – гордости Беларуси.

Камиль Камал (Камал Гамза оглу Гаджиев) родился в Марнеули, компактном месте проживания азербайджанцев в Грузии, 5 февраля 1954 года. В семилетнем возрасте вместе с семьей переехал в Баку. С раннего детства яркий талант предопределил его дальнейший выбор. Он с отличием окончил Бакинское художественное училище им. Азима Азимзаде (1977–1981), затем учился на факультете живописи института им. Репина Академии художеств в Санкт-Петербурге (1981–1983), далее на факультете станковой, затем монументальной живописи в Белорусском театрально-художественном институте (1984–1990, сейчас – Белорусская государственная академия искусств). Был номинирован на стипендию Союза художников СССР, а в 1991 году принят в Белорусский союз художников. В Минске женился на белоруске, здесь же родился его сын Руслан. С 1997 по 2004 годы преподавал в Белорусской государственной академии искусств, а с 2011 года идо недавнего времени преподавал рисунок и живопись в Белорусском государственном педагогическом институте им. Максима Танка.

Искусство Камиля Камала завораживает своим разнообразием. Его яркая индивидуальность, напитанная наследием азербайджанского народа, обогатилась белорусской традицией, придав творчеству особую неповторимость. Это позволило Мастеру раскрыться полностью в самых различных направлениях. Интересно и многогранно он проявил себя в графике: офорты и литографии удивляют виртуозностью исполнения, легкостью и покорностью линий. Его живописные полотна – это соединение реалистичного с неземным, созвучие цветов и одновременно их сопротивление. Скульптуры поражают оригинальностью и необычной философией создателя.

«Творчество художника – это его собственный мир, который он придумал и живет в нем, очень сложный и интересный. Если ты себя нашел в искусстве, то уже не играет роли, где ты живёшь, в пещере или городе. Мне интересно рисовать свой мир. Я считаю, что в искусстве нет канонов. Каждый исполняет свою песню. Искусство бескрайнее и необъятное... Тот, кто искренен перед своим сознанием в искусстве, тот останется, а кто неискренен, тот исчезнет, испарится, словно его и не было. Я знаю одно, что люблю жизнь, своих близких и родных и всё человечество. Это тайна и цель моего творчества».

Каждое из произведений Мастера - поиск единства Востока и Запада, желание соединить миры, философии. Через свое творчество он показывает неразрывную связь с родной землей – Грузией, Азербайджаном и Беларусью, которые дороги его сердцу, помыслам и стремлениям. Поэтому в красках своеобразно воплощены память и талант белорусского азербайджанца с грузинскими корнями.

«Я прожил в Беларуси 35 лет и считаю, что это - моя родина. Я родился и жил в Грузии - там тоже моя родина. Мои родители азербайджанцы, я жил и учился в Баку - и Азербайджан моя родина. Не могу представить, чтобы было иначе. Ты добровольно связал свою жизнь с этой землей, с этим народом. Будь благодарен им, отплати добром за гостеприимство, никогда не забывай, благодаря чему у тебя появилась возможность стать тем, кто ты есть. Я думаю, что каждый человек, где бы он ни жил и работал, всегда несет в душе неугасимый огонь и тепло родной земли. Реальный мир настолько соединил в себе краски различных народов и стран, что сегодня уже не так и важно, какой ты национальности. Для зрителя важнее, чтобы ты был настоящим художником. Чтобы делал свою работу честно и искренне. Главное, через искусство люди могут прочесть мою душу».

Поэтому в его произведениях прекрасно сочетаются колоритная образность, основанная на восточной культуре, и характерная эмоциональная манера письма. Почти все картины Камиля Камала знаковые. Знаками становятся для него деревья как символы жизни, птицы как символы вечности, звери, напоминающие львов, тигров, слонов, даже домашних козочек или вообще фантастических существ, ангелы, камни, цветы. Это – острова вечности, забытые кусочки рая, детские сны и сказки…Для полотен, скульптурных форм и офортов автора свойственна таинственная неповторимая эстетика, в них удивительно соединяется реалистичное и неземное, на границе пластики и дисгармонии, цветовой праздничности и монохромной сдержанности...