3х50: Международные фотодни в Баку

2018-05-14 11:29 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend Life/ - В связи с 20-летием деятельности Объединения фотографов Азербайджана (ОФА) в рамках мероприятия "Международные фотодни-2018" 14-16 мая в Баку пройдут выставки в концепте 3х50, сообщили Trend Life в пресс-службе ОФА.

В концепте 3х50 пройдут три выставки, на каждой из которых будут экспонироваться по 50 фоторабот.

В экспозициях будут представлены работы азербайджанских и зарубежных фотографов, отмеченные наградами международного фотоконкурса "Caucasus – Carpathians Circuit – 2017", прошедшего под патронажем FİAP (Международная федерация фотографического искусства). В нем приняли участие 338 фотографов из 57 стран, которые представили 5306 работ. Победителей оценивали девять членов жюри международного уровня. Признание жюри получили 158 фотографов. Среди победителей – фотографы из 27 стран, в том числе и из Азербайджана.

В 17.30 14 мая в столичной галерее "1969" состоится официальное вручение призов "ART salon- Azerbaijan-2017" и представление фотографий победителей.

15 мая в 18.00 в галерее "Nur Art House" пройдет фотовыставка "Азербайджан глазами фотографов Грузии. Я полюбил Азербайджан".