Лавров заявил, что США хотят пересмотреть ключевые договоренности

2018-05-14 11:30 | www.trend.az | 8

Вашингтон стремится пересмотреть ключевые международные договоренности, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает РИА Новости.

"К сожалению, в очередной раз убеждаемся, что Вашингтон стремится ревизовать ключевые международные договоренности, как это происходит с СВПД, как это происходит с проблемами Евросоюза и с целым рядом других соглашений", — сказал Лавров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.