Азербайджан будет представлен на выставке "ТИБО" в Минске

2018-05-14 11:33 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет представлен на юбилейном 25-м Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018" в Минске (Беларусь), сообщает в понедельник «Беларусь сегодня».

Как сообщается, впервые выставка пройдет в "Минск-Арене".

«Сегодня состоится церемония открытия выставки, а со вторника форум, который продлится по 18 мая, станет доступен посетителям. Центральной экспозицией на выставке станет стенд "IT-страна Беларусь", где будут представлены отечественные разработки в сфере информационных технологий. Также на выставке будут представлены национальные экспозиции Казахстана (страна-партнер форума в этом году) и Азербайджана», - говорится в сообщении.