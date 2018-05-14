В ОПЕК уверены, что справятся с последствиями санкций против Ирана

2018-05-14 11:33 | www.trend.az | 9

У ОПЕК достаточно свободных мощностей, чтобы компенсировать последствия санкций США против Ирана, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра энергетики ОАЭ Сухель аль-Мазруи, передает РИА Новости.

"Не беспокойтесь по поводу предложения (нефти на рынке). Я не думаю, что возникнут какие-либо проблемы (с этим) из-за санкций США", — сообщил аль-Мазруи журналистам.

При этом министр не назвал объем неиспользуемых ОПЕК производственных мощностей и добавил, что это будет обсуждаться на встрече в июне.