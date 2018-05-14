Выделенная Азербайджану квота на Хадж заполнена

2018-05-14 11:52 | www.apa.az | 8

В Азербайджане завершилась регистрация паломников, желающих отправиться в Хадж в этом году.

Как сообщили АПА в Управлении мусульман Кавказа (УМК), из Азербайджана для паломничества в Мекку подали документы 1170 паломников.

Было заявлено, что при необходимости может начаться дополнительный прием документов.

Отметим, в этом году стоимость поездки составит 4150 долларов США.

Полеты будут осуществляться авиакомпанией «Азербайджанские авиалинии» (AZAL). В этом году поездка из Азербайджана в Мекку состоится 14, 15 и 16 августа. Возвращение паломников из Саудовской Аравии запланировано на 1, 2 и 3 сентября.

В связи с произошедшими в Ближнем Востоке событиями в этом году паломники смогут отправиться только на самолетах. Совершение Хаджа из Азербайджана организуется только УМК.