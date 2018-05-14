Азербайджанские и грузинские депутаты обсудили проблемы нацменьшинств

2018-05-14 11:58 | www.apa.az | 8

«Отношения между парламентами Грузии и Азербайджана будут активизироваться».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом после встречи с азербайджанскими депутатами сказал вице-спикер парламента Грузии, глава азербайджано-грузинской межпарламентской группы дружбы Звиад Дзидзигури.

Он отметил, что стороны обменялись мнениями о текущих политических, экономических, культурных и других отношениях между двумя странами: «Азербайджан является для нас соседней и дружественной страной. Часто проводятся встречи между правительствами Грузии и Азербайджана. Частота встреч между парламентариями должна быть на таком же уровне. Интенсивные межпарламентские отношения будут способствовать дальнейшему сближению наших государств».

З. Дзидзигури отметил, что на встрече также был рассмотрен вопрос, связанный с проживающими в Грузии азербайджанцами и проживающими в Азербайджанце грузинами.

Глава рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Грузия Афлатун Амашов сказал, что на проводимых в Грузии обсуждается вопрос укрепления межпарламентских отношений: «Озвученные на встречах предложения будут рассмотрены, после чего будет разработана программа сотрудничества. Планируются поездки депутатов не только в столицы, но и в приграничные районы. Ожидается проведение культурных и спортивных мероприятий для проживающих в этих регионах граждан».

Депутаты также встретились с председателем Комитета внешних связей парламента Грузии Софо Кацарава. Кроме того, ожидается встреча членов делегации с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.