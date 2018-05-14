Производство еды и напитков снизилось

2018-05-14 11:54 | www.oxu.az | 7

Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов в Азербайджане снизилось по состоянию на 1 мая этого года в 2,7 раза, готовой металлической продукции – в 2,2 раза, полиграфических материалов – в 2,2 раза, мебели – в 2 раза.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на официальную статистику, за отчетный период производство напитков снизилось на 3,6%, продуктов питания – на 5,1%, транспортных средств – на 64,0%.

Кроме того, в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергии, газа и пара объемы производства выросли на 1,9%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов – снизились на 1,7%.

Л.А.

