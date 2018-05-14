Генштаб Турции заявил о ликвидации более 10 террористов на севере Ирака

2018-05-14 11:37 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В рамках военно-воздушных операций, проводимых ВВС Турции на севере Ирака, были уничтожены 13 террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится в сообщении Генштаба Турции, распространённом в понедельник.

«Также были ликвидированы три опорных пункта РПК», - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.