Telegram оспорил решение о блокировке

2018-05-14 12:08 | www.oxu.az | 8

Юристы Telegram оспорили решение Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера.

Как передает Oxu.Az, oб этом в своем Telegram-канале сообщил глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Предпринимаемые Роскомнадзором меры привели к тому, что операторы связи блокировали до 20 миллионов IP-адресов, пишет Чиков. Многие из них заблокированы до сих пор.

«Большинство заблокированных адресов принадлежат международным интернет-компаниям, включая Google, Amazon, Digital Ocean и Microsoft. Эта массовая блокировка IP-адресов оказала пагубное влияние на широкий круг интернет-сервисов, которые не имеют ничего общего с Telegram», - отметил адвокат.

Десятки предприятий понесли и продолжают нести убытки, заявил он. Чиков добавил, что читатели по меньшей мере шести интернет-изданий («Петербургский дневник», CodaStory, FlashNord, FlashSiberia, tayga.info и «7x7»), использующих IP-адреса, заблокированные Роскомнадзором, испытывали проблемы с доступом к СМИ.

Роскомнадзор начал блокировать мессенджер 16 апреля в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования.

Обосновывая свой иск в суде, ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян: через Telegram может распространяться информация террористов, а у ФСБ нет возможности расшифровывать сообщения пользователей.