В Нидерландах оценили возможность продления переходного периода Brexit

2018-05-14 11:41 | www.trend.az | 8

Говорить о возможном переносе сроков завершения переговоров с Британией по выходу из ЕС преждевременно, надежда на соглашение есть, но гарантировать это все же нельзя, заявил в понедельник глава нидерландского МИД Стеф Блок, передает РИА Новости.

Ранее британские СМИ сообщили, что срок переходного периода для Brexit может быть продлен на полгода из-за возникших трудностей на переговорах.

"Очень рано об этом говорить… Сегодня мы заслушаем доклад Мишеля Барнье о состоянии переговоров с Британией. Я надеюсь на соглашение, но гарантий нет", — заявил Блок журналистам в Брюсселе.