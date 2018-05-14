В одном из районов Азербайджана будет создано предприятие по производству сухофруктов

2018-05-14 11:49 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики Азербайджана приступил к приему инвестиционных проектов по приоритетным сферам развития Шамкирского района, сообщает в понедельник минэкономики.

По итогам делового форума НФПП счел целесообразным приступить к приему инвестиционных проектов по созданию складов для хранения картофеля и лука, предприятий по производству хлеба и сухофруктов, по переработке молока, овощей и фруктов, резке и переработке мяса, а также по созданию тепличных комплексов, хозяйств интенсивного виноградарства и картофелеводства и комплекса племенного животноводства.

В соответствии с правилами использования средств НФПП предприниматели могут обратиться в фонд посредством уполномоченных кредитных организаций. По желанию предпринимателей малые проекты могут быть полностью профинансированы за счет льготных кредитов.

НФПП был создан в 1992 году. Выдача кредитов предпринимателям осуществляется через уполномоченные банки и небанковские кредитные организации, общее число которых составляет 54.

В 2017 году по линии Нацфонда были выделены 146 миллионов манатов. В 2018 году по линии НФПП планируется выделить льготных кредитов на сумму минимум 170 миллионов.