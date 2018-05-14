Студент UNEC победил на конкурсе бизнес-идей Made in Azerbaijan (ФОТО)

2018-05-14 11:56 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В UNEC состоялся финальный этап конкурса бизнес-идей Made in Azerbaijan-3, сообщает вуз в понедельник.

Целью конкурса, организованного при совместной поддержке министерства образования, министерства молодежи и спорта, Kapital Bank и UNEC, является оказание поддержки на уровне высших учебных заведений в применении распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по стимулированию экспорта ненефтяной продукции".

На конкурс бизнес-идей Made in Azerbaijan-3 представлены 58 проектов из шести университетов республики. При подготовке бизнес-идей учитывалось их соответствие распоряжению и миссии конкурса, реальности применения проекта на внутреннем рынке, упрощенный финансовый план на уровне бизнес-идеи, актуальность и креативность. Совет экспертов оценил представленные бизнес-идеи и пять проектов получили пропуск в финал.

В финале перед членами жюри выступили – студентка четвертого курса групп SABAH UNEC Эльнара Мамедова с проектом Count Me, студент третьего курса Тогрул Мирзоев - Novbe.al, студент четвертого курса факультета "Экономики" Джалил Аббаслы - E-travel, студент третьего курса Международной школы экономики Эшгин Джафаров - Stevia и студент Бакинского инженерного университета Эльчин Сулейманов - Chessy.

После представления бизнес-идей члены жюри оценили возможность их применения, перспективу брендирования продукции или услуг, инвестиционную привлекательность, презентацию, ответы на вопросы, оригинальный и креативный подход.