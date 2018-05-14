В этом году на экзаменах по I-IV группам 48.7% абитуриентов набрали меньше 200 баллов

2018-05-14 12:28 | www.apa.az | 7

В этом году на экзаменах по I-IV группам 48.7% абитуриентов набрали меньше 200 баллов.

Как сообщает АПА, об этом написано в 12 выпуске журнала «Абитуриент».

В журнале отмечено, что максимальный балл на экзаменах 700: «Если условно разделим диапазон 0-700 баллов на интервалы (0-199), (200-299), (300-499), (500-700) и создадим аналогию традиционных оценок «2», «3», «4», «5», то увидим, что в этом году 48.7% абитуриентов получили «2», 18.4% - «3», 22.9% - «4», 10.0% - «5». В прошлом году эти показатели соответственно были 55.4%, 16.7%, 19.4%, 8.4%. В этом году относительно снизился процент получивших «2», увеличился процент получивших «3», «4» и «5». Как видно из диаграммы распределения баллов абитуриентов, 32.9% из них составляют получившие «3», 44.4% - «4», 19.1% - «5». В прошлом году эти показатели соответственно были 34.6%, 45.0%, 19.2%.

Максимальный результат экзамена по V группе специальностей абитуриента составляет 90 баллов.

5,9% абитуриентов, принимающих участие на приемных экзаменов, набирают не менее 20 баллов. Среди поступивших в вуз абитуриентов нет тех, кто набирает менее 20 баллов. Если большинство принимающих участие в приемных экзаменах наберут 50-59 баллов и интервал ниже указанного, результаты принятых поступивших абитуриентов войдут в интервалы 60-69 и 70-79.

Более 30% абитуриентов из Хызы, Хачмаза, Самуха, Гобустана, Гейгеля, Лерика, Агсу, Сабирабада, Шамахы, Лянкярана, Агдаша, Шарура, Шемкира, Геранбоя и Губы набрали на приемных экзаменах в текущем году более 100 баллов.