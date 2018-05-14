Лавров считает ситуацию вокруг соглашения по иранскому атому кризисной

2018-05-14 12:12 | www.trend.az | 7

И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что обсудит судьбу Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, ситуация вокруг соглашения кризисная, передает РИА Новости.

"Мы ценим эту возможность встретиться в Москве и обменяться мнениями по вопросам совместного всеобъемлющего плана действий, вокруг которого сложилась, прямо скажем, кризисная ситуация", — заявил Лавров на встрече с Зарифом.

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