Сергей Лавров: У России есть законные интересы в ядерной сделке

2018-05-14 12:12 | www.trend.az | 7

У России и ряда других стран есть законные интересы в ядерной сделке по Ирану и их необходимо сообща отстаивать, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает РИА Новости.

"И у РФ, и у других участников этой сделки, у европейцев тоже есть законные интересы, которые закреплены в этой договоренности и одобрены Советом Безопасности (ООН), поэтому нам нужно сообща отстаивать законные интересы каждого из нас", — сказал Лавров.