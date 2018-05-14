Глава ИВ Шеки подарил землю турецкой певице?

2018-05-14 12:35 | www.oxu.az | 6

Глава Исполнительной власти Шекинского района Эльхан Усубов подарил земельный участок турецкой певице Петек Динчоз, которая на прошлой неделе дала там концерт.

Как передает Oxu.Az, об этом П.Динчоз рассказала в интервью передаче «ATV maqazin onlarla».

В интервью нашему сайту помощник главы Исполнительной власти Шекинского района Эльхана Усубова Юсиф Мамедов опроверг данную информацию:

«Мы смотрели это видео. Но это – ложь, информация была опровергнута.

Владельцем земли является муниципалитет. Являясь исполнительной властью, мы не можем говорить от имени муниципалитета. Поэтому глава ИВ не может никому дарить землю.

Кроме того, запрещена продажа земли иностранным гражданам».

Эльвин Пашазаде

