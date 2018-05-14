МВФ: Странам Кавказа и Центральной Азии необходимо ускорить развитие частного сектора

2018-05-14 12:14 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Главным приоритетом для стран региона Кавказа и Центральной Азии (КЦА) является необходимость ускорения перехода к модели экономического роста, поддерживаемой сильным частным сектором, сообщает Международный валютный фонд (МВФ).
МВФ отмечает, что с этой целью необходимо провести ряд мер: от "чистки" в банковской системе в некоторых странах до улучшения делового климата в других.
"Регион должен также продолжать прилагать усилия к укреплению фискальной устойчивости таким образом, чтобы обеспечить странам лучшие возможности для роста в среднесрочной перспективе. Это должно включать повышение доходов для финансирования важнейших государственных инвестиций и социальных расходов без увеличения долга", - подчеркивает фонд.
Страны КЦА, продолжает МВФ, должны стремиться к продвижению открытости и интеграции как в глобальном масштабе, так и внутри региона.
"В последние десятилетия торговля внутри региона значительно сократилась, а ненефтяной экспорт в другие страны мира гораздо ниже уровня в странах с формирующимся рынком. Повышение интеграции позволит региону извлечь выгоду из возможностей, предоставляемых укреплением глобальной экономики", - считают аналитики.
По прогнозам МВФ, темпы роста в регионе Кавказа и Центральной Азии составят 3,7 процента в 2018 году и 3,9 процента в 2019 году при условии продолжения проводимой политики.