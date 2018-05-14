Мирзиёев и Трамп заключат соглашения на $4 млрд

2018-05-14 12:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и США планируют подписать соглашения на сумму в 4 миллиарда долларов в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеёва в Вашингтон 15-17 мая, сообщила в понедельник председатель американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм в интервью телеканалу «Узбекистан 24».

Ранее пресс-служба президента Узбекистана сообщала, что Мирзиеёв 15-17 мая посетит США с первым официальным визитом, во время которого стороны планируют подписать ряд значимых документов.

«Планируется, что 15 мая будут подписано несколько соглашений на общую сумму в 4 миллиарда долларов», – заявила Лэмм.

По словам председателя торговой палаты, эти документы охватят сотрудничество в сфере торговли, коммерции, инвестициях и т.д.

Лэмм отметила, что наиболее перспективными направлениями экономического сотрудничества между двумя странами являются, в частности, нефтегазовая отрасль и цветная металлургия.

«Мы видим немало общих точек соприкосновения для создания совместных производств в Узбекистане», – добавила председатель торговой палаты.