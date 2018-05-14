В прошлом году из таможенных органов были уволены 10 человек

2018-05-14 12:34 | www.apa.az | 6

В рамках мероприятий по борьбе с коррупцией в органы прокуратуры Азербайджана направлены документы по действиям 10 сотрудников таможенных органов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил начальник Управления внутренней безопасности Государственного таможенного комитета Азербайджана Фуад Гасымов в рамках своего выступления на мероприятии на тему «Прозрачность и отчетность в работе таможенных органов». По его словам, документы по деятельности еще 7-ми сотрудников таможенных органов направлены в следственное управление Государственного таможенного комитета.

Он добавил, что к дисциплинарной ответственности привлечены 209 сотрудников таможенных органов, совершивших нарушения в момент исполнения профессиональных обязанностей. Из них 10 человек были уволены из таможенных органов, 2 человека - освобождены от занимаемых должностей, 1 сотрудник таможенных органов был понижен в должности, 5 человек - понижены в звании, 47 сотрудникам таможенных органов были вынесены последние предупреждения и строгие выговоры, 114 человек получили обычный выговор, а 30 человек - предупреждения.