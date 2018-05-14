Оксана Расулова ждет ребенка

2018-05-14 12:47 | www.oxu.az | 6

Известная танцовщица Оксана Расулова беременна.

Как удалось выяснить Oxu.Az, она находится на шестом месяце беременности.

Оксана долгое время мечтала стать матерью и обратилась для этого в одну из столичных клиник. Она забеременела путем искусственного оплодотворения.

Сама танцовщица отказалась комментировать эту тему Oxu.Az, возмутившись вопросом.

Отметим, что Оксана уже некоторое время избегает публичности. Последние несколько месяцев она не публикует фото в социальных сетях.

Однако слова, которые она написала в своей последней публикации, могут служить подтверждением факта беременности танцовщицы. В ней Расулова пишет об отношенияях матери и дочери.

Также напомним, что Оксана Расулова скандально рассталась со своим супругом, рэпером Эльшадом Хосе.

Пярвиз Гусейн

