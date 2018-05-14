Азербайджанские гимнастки завоевали три медали в Португалии

2018-05-14 12:25 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Хорошая новость от азербайджанских гимнасток, продолжающих покорять международные спортивные арены, на этот раз пришла из Португалии, говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана, распространенном в понедельник.

На Кубке мира серии "Challenge" в городе Портимао команда Азербайджана по художественной гимнастике в групповых выступлениях трижды взошла на почетный пьедестал.

Азербайджанские спортсменки, завоевавшие медали во всех финалах – Сияна Василева, Алия Пашаева, Диана Доман, Айшан Байрамова и Зейнаб Гумметова, впервые отличившись в многоборье, завоевали две бронзовые медали по итогам двух композиций. Благодаря успешным выступлениям, азербайджанская команда завоевала путевки в финалы.

Азербайджанские гимнастки, вышедшие на арену для финальных выступлений в последний день турнира, пополнили комплект медалей. За композицию с обручами гимнастки были удостоены серебряной медали.