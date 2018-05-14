Знания только 49,97% выпускников, окончивших школу на «5», соответствовали полученному аттестату

2018-05-14 12:45 | www.apa.az | 8

«В текущем году у абитуриентов есть возможность сдать экзамен два раза».

При рассмотрении результатов абитуриентов, участвующих в обоих экзаменах, выяснилось, что результаты второго экзамена были лучше относительно результатов первого экзамена, а средняя разница между результатами абитуриентов в каждом из этих экзаменов была равна 20.09 балла».

Как сообщает АПА, это отражено в 12 выпуске журнала «Абитуриент».

В журнале отмечается, что разница между результатами двух экзаменов примерно у 64-65% абитуриентов составляла 50 баллов, у 91-92% - ниже 100 баллов: «Коэффициент корреляции между результатами составил 0.94».

Отмечается, что в форму «Заявление абитуриента» включены аттестационные оценки по отдельным предметам. На основании отмеченных в заявлении оценок, высчитав среднюю оценку аттестата, было проведено их сравнение с баллами, набранными на вступительных экзаменах: «Результаты окончивших школу с оценкой «3» по всем предметам были очень слабыми – в интервале 0-199 баллов. Только 49,97% окончивших школу с оценками «5» оправдали оценки своего аттестата.

Это показывает, что низкие отметки, которые получают учащиеся в школах, являются объективными. Если сегодня при приеме в вузы будут учитываться оценки в аттестате, и на основании этого к результатам абитуриентов будут приплюсованы баллы, тогда во время приема в вузы не оправдавшие хорошие оценки «отличники» могут вытеснить и превзойти абитуриентов, набравших баллы за счет своих знаний. С другой стороны, нельзя гарантировать, что подобный шаг не приведет к субъективности. Таким образом, мы не являемся сторонниками того, чтобы при приеме в вузы учитывались аттестационные отметки до тех пор, пока между показателями аттестата и вступительного экзамена не будет высокая корреляция (r> 0,9). С целью проведения оценивания в общеобразовательных учреждениях на основе единых стандартов, проверки и оценки знаний учащихся Государственный экзаменационный центр издает тестовые книги по предметам. Книги были утверждены Министерством образования в качестве учебных пособий. В этих книгах представлены стандарты 5 и 9-балльного оценивания, на основании этого каждая школа имеет возможность оценивать знания своих учащихся с помощью единой системы».