ГЭЦ: Показатели поступающих в частные вузы абитуриентов низкие

2018-05-14 12:49 | www.apa.az | 9

«Анализ результатов вступительных экзаменов абитуриентов показывает, что показатели поступающих в частные высшие учебные заведения ниже показателей поступающих в государственные вузы».

Как сообщает АПА, в 12 номере журнала «Абитуриент» говорится, что показавшие такой результат абитуриенты в дальнейшем испытывают трудности при усвоении программы 1 курса».

Поэтому частные вузы должны разработать расширенные учебные программы для первокурсников и внедрить эти программы за счет интенсификации обучения.