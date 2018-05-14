Леонтьев извинился перед Пашиняном

2018-05-14 12:54 | www.oxu.az | 8

Журналист и вице-президент «Роснефти» Михаил Леонтьев принес письменные извинения главе армянского правительства Николу Пашиняну после скандала, случившегося на радио «КП».

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Sputnik.

«Михаил Леонтьев направил письмо премьер-министру Николу Пашиняну, извинившись за чересчур эмоциональный и неподобающий комментарий и признав, что различия в политических взглядах никак не могут оправдать резкость и грубость его выражений», - говорится в сообщении пресс-службы армянского премьера.

Согласно информации, Леонтьев подчеркнул, что неуместная эмоциональность комментария исходила исключительно из обеспокоенности за судьбу Армении, которую он считает близким историческим союзником России.

Отметим, что выступление Леонтьева сильно разгневало армянскую диаспору в России. Союз армян России пожаловался Генеральной прокуратуре и президенту Владимиру Путину на Леонтьева и других участников программы.

Порядка 20 представителей армянской диаспоры собрались у редакции «Комсомольской правды», чтобы потребовать извинений от радиоведущих Леонтьева и Михаила Юрьева.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не считает необходимым обращать внимание на высказывания тележурналиста Михаила Леонтьева в отношении Армении, а его позиция не имеет ничего общего с официальной линией Москвы.

Кроме того, на сайте «Роснефти» сообщалось, что частные высказывания журналиста Михаила Леонтьева, который является пресс-секретарем «Роснефти», не имеют ничего общего с позицией компании по поводу сотрудничества с Арменией.