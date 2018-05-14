Общественное телевидение ищет гендиректора

2018-05-14 12:58 | www.oxu.az | 8
Национальный совет телерадиовещания (НСТР) объявил конкурс с целью определения кандидата на должность гендиректора Общественного радио и телевидения (İTV) в связи с досрочным прекращением полномочий гендиректора.
Как сообщили Oxu.Az в Совете, к кандидатам предъявлены следующие требования:
- должен быть гражданином Азербайджанской Республики;
- должен иметь высшее образование;
- должен быть трудоспособен и не иметь судимостей.
Отметим, что 11 мая было объявлено о назначении Балакиши Касумова гендиректором Общественного радио и телевидения (İTV).