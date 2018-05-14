Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев вырос на 15%

2018-05-14 12:26 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - За первые четыре месяца 2018 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 1,239 миллиона пассажиров. Данный показатель превышает аналогичный показатель прошлого года на 15 процентов, говорится в сообщении аэропорта в понедельник.

На долю национального авиаперевозчика "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) пришлось 495 тысяч пассажиров, на долю национального лоукостера Buta Airways – 139 тысяч пассажиров.

Всего на международных рейсах было обслужено 1,066 миллиона пассажиров (86 процентов от общего пассажиропотока). На долю AZAL пришлось 30 процентов, а Buta Airways – 13 процентов от общего числа международных пассажиров.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает свыше 30 авиакомпаний по более, чем 40 направлениям. Десятку самых популярных направлений по прежнему возглавляют Стамбул, Москва, Дубай, Киев, Доха, Шарджа, Тбилиси, Багдад, Тегеран и Санкт-Петербург. По этим направлениям в январе-апреле совершили полеты 818 тысяч пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысяч квадратных метров.