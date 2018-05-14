Депутаты Милли Меджлиса встретились с председателем парламента Грузии

2018-05-14 13:05 | www.apa.az | 9

Возглавляемая руководителем рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Грузия Афлатуном Амашовым группа депутатов встретилась с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.

Как сообщает местное бюро АПА, на встрече обсуждались отношения между Азербайджаном и Грузией и межпарламентские связи.

Выразив удовлетворение встречей И. Кобахидзе отметил, что Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами. Спикер подчеркнул, что Грузия поддерживает территориальную целостность Азербайджана и придает большое значение двусторонним отношениям.

На встрече стороны обсудили дальнейшее укрепление отношений между парламентами двух стран и предложения по этому вопросу.