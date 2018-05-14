В районах Азербайджана ожидаются грозы, дожди, местами проливные

2018-05-14 13:07 | www.apa.az | 9

15 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами будет слабый туман. Подует умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 15-17°, днем 20-25°, в Баку ночью 15-17°, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 50-60%.

На Абшеронских пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 15 мая подует умеренный северо-западный ветер. Температура воды в море составит 15-16°.

На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) подует умеренный северо-западный ветер. Температура воды в море составит 18-19°.

В районах Азербайджана 15 мая осадков в основном не ожидается, однако утром и днем будут грозы, дожди, в отдельных местах проливные. Подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17°, днем 24-29°, в горах ночью 4-8°, днем 9-14° тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 15 мая умеренный ветер хазри на Абшеронском полуострове в основном благоприятно скажется на состоянии метеочувствительных людей.