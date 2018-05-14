Половина абитуриентов набрала менее 200 баллов

2018-05-14 13:11 | www.oxu.az | 8

В этом году на экзаменах по I-IV группам 48,7% абитуриентов набрали меньше 200 баллов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в 12-м выпуске журнала «Абитуриент».



В журнале отмечено, что максимальный балл на экзаменах - 700:

«Если условно распределить 0-700 баллов по диапазонам на интервалы (0-199), (200-299), (300-499), (500-700), то по аналогии с традиционными оценками «2», «3», «4», «5» можно утверждать, что в этом году 48,7% абитуриентов получили «2», 18,4% - «3», 22,9% - «4», 10,0% - «5». В прошлом году эти показатели были 55,4%, 16,7%, 19,4% и 8,4% соответственно.

В этом году относительно снизился процент получивших «2», увеличился процент получивших «3», «4» и «5». Как видно из диаграммы распределения баллов абитуриентов, 32,9% из них составляют получившие «3», 44,4% - «4», 19,1% - «5». В прошлом году эти показатели были 34,6%, 45,0% и 19,2% соответственно.



Максимальный результат экзамена по V группе специальностей составляет 90 баллов.



5,9% абитуриентов, принимавших участие в приемных экзаменах в этом году, набрали не менее 20 баллов. Среди поступивших в вуз абитуриентов нет тех, кто набрал менее 20 баллов. Если большинство принимающих участие в приемных экзаменах наберут 50-59 баллов и интервал будет ниже указанного, результаты поступивших абитуриентов будут включены в интервалы 60-69 и 70-79.



Более 30% абитуриентов из Хызы, Хачмаза, Самуха, Гобустана, Гейгеля, Лерика, Агсу, Сабирабада, Шамахы, Лянкярана, Агдаша, Шарура, Шемкира, Геранбоя и Губы набрали на приемных экзаменах в текущем году более 100 баллов.